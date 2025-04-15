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Видео-Новости > Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян

Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян

Агата Кловская
15.04.25 11:38
166
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян

Откровенный российский отказ от прекращения огня сохраняется 34 дня. Российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеозвернении за 14 апреля.

«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня — всех таких ударов, как по Сумам, как по Кривому Рогу, как по Днепру, как по Купянску и Бериславу, как по всему фронту. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Сейчас — так же, как на протяжении лет, — Путин сосредоточен на продолжении войны», — подчеркнул глава государства.

По его словам, причина этого только одна: в Москве, «теперь не боятся».

«И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и впредь будут делать то, к чему они привыкли — впредь будут воевать», — подчеркнул Зеленский.

Он также отчитался о проведении Ставки. На ней обсудили корпусную систему в армии, встречи с партнерами по поводу безопасного контингента и ПВО для Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал встречи об отправке контингента в Украину.

Тэги: Кремль, Владимир Зеленский

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