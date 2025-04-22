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Новости > Украина может отдать под контроль РФ 20% территории для мирного соглашения, — NYP

Украина может отдать под контроль РФ 20% территории для мирного соглашения, — NYP

Александр Панько
22.04.25 09:51
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Украина может отдать под контроль РФ 20% территории для мирного соглашения, — NYP

В администрации Трампа считают, что Украина будто бы «де-факто» может согласиться отдать под контроль российским захватчикам 20% своей территории в рамках возможного мирного соглашения с Москвой. Об этом сообщает New York Post.

Несмотря на то, что условия о потенциальном мире / перемирии до сих пор не определены, поскольку Киев и Москва «внутренне обсуждают план», один высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сказал The Post, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет прекращена война и будет достигнуто прекращение огня.

Напомним, Трамп сделал заявление по поводу соглашения между РФ и Украиной.

Тэги: Украина, Россия, оккупированная территория

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