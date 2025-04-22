Украина может отдать под контроль РФ 20% территории для мирного соглашения, — NYP

В администрации Трампа считают, что Украина будто бы «де-факто» может согласиться отдать под контроль российским захватчикам 20% своей территории в рамках возможного мирного соглашения с Москвой. Об этом сообщает New York Post.

Несмотря на то, что условия о потенциальном мире / перемирии до сих пор не определены, поскольку Киев и Москва «внутренне обсуждают план», один высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сказал The Post, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет прекращена война и будет достигнуто прекращение огня.

Напомним, Трамп сделал заявление по поводу соглашения между РФ и Украиной.