Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга о Китае

В прошлом месяце американский бизнесмен Илон Маск должен был присоединиться к секретному брифингу в Пентагоне, на котором планировали обсуждать Китай. Однако президент США Дональд Трамп узнал об этом и приказал отменить мероприятие. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, Трамп был очень раздражен, когда узнал о предстоящем брифинге в Пентагоне с участием Маска. Он лично приказал своим подчиненным его отменить.

«Президент все еще очень симпатизирует Илону, но есть определенные „красные линии“. У Илона много бизнеса в Китае, у него там хорошие связи, и этот брифинг был просто несвоевременным», — рассказал изданию чиновник из администрации Трампа на условиях анонимности.

Он добавил, что Трамп не выбирал слов, когда узнал о запланированном брифинге с Маском о Китае.

«Какого черта там забыл Илон? Следите, чтобы он туда не попал», — заявил президент, по словам одного из высокопоставленных чиновников.

Напомним, Трамп уволит Илона Маска из Белого дома.