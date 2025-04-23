В ближайшие дни погода в Украине будет меняться

Погода в Украине будет меняться в ближайшие дни. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 24 апреля, ночью будет без осадков, а вот днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем 21-26 тепла, в Карпатах и на побережье морей плюс 15-20.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 3-8 м/с. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 23-25.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 25 апреля, в Украине ночью в большинстве западных областей, а днем по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в северной части и в Крыму местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем в западных и северных областях 18-23 тепла, на остальной территории будет плюс 21-26.

В украинской столице послезавтра ночью должно быть без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла.

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