Трамп «дал заднюю» в тарифной войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся». Однако он добавил, что не будут отменены полностью. Об этом сообщает CNN.
Трамп объявил о возможном повороте в своей торговой политике в отношении Китая, заявив, что высокие тарифы на китайские товары будут «существенно снижены, но не будут нулевыми».
По его словам, 145% тарифы, которые были введены ранее, являются слишком высокими, и ситуация требует корректировки.
Эти комментарии прозвучали после того, как министр финансов США Скотт Бессент во время инвестиционной конференции отметил, что торговая война с Китаем является нежизнеспособной и требует деэскалации.
Бессент выразил надежду, что в ближайшем будущем будет достигнуто соглашение, которое позволит перебалансировать торговые отношения.
После этих заявлений на фондовых рынках США произошел рост индексов, а азиатские биржи также показали положительную динамику.
Китай, в свою очередь, отреагировал на заявления Трампа и США с требованиями прекратить давление и принуждение, предлагая сотрудничество на основе равенства и взаимного уважения.
Торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира уже привели к рекордным тарифам, нарушению цепей поставок и опасениям относительно глобальной рецессии.
Напомним, Китай призвал Трампа отменить пошлины и «исправить ошибки».