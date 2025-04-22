Ватикан назвал причину смерти Папы Франциска

Папа Римский Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности. Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика опубликовал директор Управления охраны здоровья и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели, сообщает Vatican News.

Заключение было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно и не подает никаких признаков жизни — ред).

После инсульта последовала кома и необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

«Мозговой инсульт, кома, необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Таковы причины смерти Папы Франциска, которая наступила сегодня, 21 апреля, в 7.35 утра в его жилище в Доме святой Марты в Ватикане», — говорится в заключении.

В медицинском документе также указано, что Папа Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазах, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Напомним, 21 апреля глава Католической церкви Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Он возглавлял Святой престол с 2013 года.