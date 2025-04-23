В Украине газ для населения не будет дорожать еще как минимум год

Нафтогаз Украины до апреля 2026 года продлил действие фиксированного тарифа на поставку газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

«Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 апреля Кабмин продлил действие льготных тарифов для производителей тепла до 31 октября 2025 года.

— для производства тепловой энергии для населения — 7,42 грн (0,16 евро);

— для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений — 16,39 грн (0,36 евро);

— для производства электроэнергии в конденсационном цикле [электроэнергия, произведенная из водяного пара — SOE Weekly] −10,5 грн (0,23 евро);

— для производства электроэнергии в тепловом цикле — 16,5 грн (0,36 евро).

Напомним, после войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики Украины.