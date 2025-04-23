В Кремле отреагировали на срыв переговоров по Украине в Лондоне

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне из-за отказа от участия в них госсекретаря США Марко Рубио и других европейских дипломатов.

«В Лондоне действительно шла речь о встрече посланников из США и Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча не состоялась», — заявил он.

Он также заявил, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, при этом никаких контактов у Кремля ни с европейской, ни с украинской стороной нет.

По его словам, вокруг урегулирования войны в Украине много нюансов, где надо согласовать позиции, эта работа продолжается. Однако «любые наброски вариантов этого урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряют свою эффективность», — заявил Песков.

Он также сказал, что Москва не расценивает слова Джей Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Песков также в который раз подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев в Украине.

Напомним, встреча в Лондоне по Украине пройдет без глав МИД.