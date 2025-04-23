Венгры рассказали о социальной роли собак в жизни людей

Эксперты из университета Этвеша Лорана в Венгрии поведали о социальной роли собак в жизни людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отношение с этими животными представляют собой удивительное сочетание любви к ребенку и дружбы без конфликтов.

В опыте участвовали более семисот людей. Они оценивали тринадцать характеристик своих отношений с собакой и четырьмя близкими людьми: ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом.

Оказалось, что владельцы питомцев считают связь с собакой самой удовлетворяющей из всех, а животные воспринимаются как источник безусловной любви, надежности и заботы, а также как спутники без ссор и разногласий.

Ученые говорят, что отношения с собаками обладают чертами, присущими и детям, и друзьям: питомцы, как дети, вызывают чувство заботы и создают ощущение защищенности, а как лучшие друзья дарят удовольствие от общения без напряжения.

В то же время, как добавляется, владельцы животных сохраняют полный контроль над поведением собаки, что также влияет на высокий уровень удовлетворенности от этих отношений.

Сказано: «В отличие от взаимодействия с другими людьми, в отношениях с собакой человек обладает полной властью. Это асимметрия, где хозяин принимает все решения, и в этом тоже кроется часть удовлетворения».

Отмечается: «Собаки дарят нам эмоциональную близость, простоту общения и предсказуемость, которая редко встречается в человеческих связях».

Резюмируется: «Собаки не просто заполняют пустоту, они адаптируются к нашим потребностям. Кому-то нужно тепло и веселье, а другим требуется стабильность и доверие, а кто-то просто хочет заботиться о другом живом существе».

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