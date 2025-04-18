Зеленский раскритиковал спецпосланника Трампа за «российские нарративы»

Спецпосланник США Стив Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны в вопросе войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга.

По мнению Зеленского, Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. считаю что она очень опасна, потому что он «сознательно или бессознательно распространяет российские нарративы».

При этом Зеленский заявил, что Уиткофф не имеет мандата по обсуждению территорий Украины.

«Потому что они наши, украинского народа и принадлежат не только нам, но и будущим украинцам. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь», — заявил президент.

Напомним, Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня уже на этой неделе.