Митрополит УПЦ объяснил, как молиться за умерших

Главное: Верующие молятся об умерших для прощения им грехов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в проповеди.

«Господь не оставляет ни живого, ни умершего человека, пока мы пребываем на земле, нам дано покаяние для спасения. Но нет души без изъяна, а ничто нечистое не может войти в Царство Небесное (Откр. 21:27). Поэтому мы должны просить Господа об уже отошедших в мир иной, о прощении им грехов ведомых ими и неведомых», — сказал владыка.

Владыка Павел также указал на то, как важна милостыня — для умерших, в память которых она подаётся нищим, и для самого подающего милостыню.

«Мы сегодня все живы, а наши предки были такие, как мы, — продолжил владыка Павел. — Есть такое изречение (от лица умерших в адрес живым): „Мы были как вы, а вы станете как мы“. За всё, что человек сделал на земле, он ответит перед Богом».

В завершение наместник Лавры призвал всех переосмыслить свою жизнь. «Святая Церковь призывает каждого к покаянию и милосердию, к переосмыслению и изменению своей жизни. Попросим Бога простить всех от века почивших и чтобы они вознесли свои молитвы о нас, грешных. И по великому милосердию Божию да избежим мы вечных мук и сподобимся увидеть Воскресшего Христа и сорадоваться со всеми святыми во Царствии Небесном!» — пожелал митрополит Павел.

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