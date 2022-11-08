Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 77 170 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 77 170 солдат. Уничтожено 2 786 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 8 ноября.

Сообщается, что уже погибли 77 170 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 786 танков, 5 654 боевые бронированные машины, 1 791 артиллерийская система, 391 РСЗО, 203 средства ПВО, 278 самолетов, 260 вертолетов, 1 476 БПЛА оперативно-тактического уровня, 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 216 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 159 единиц специальной техники.

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