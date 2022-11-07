В столице православная молодежь УПЦ собрала средства в поддержку ВСУ

Главное: Православная молодежь Ионинского монастыря столицы провела очередную благотворительную ярмарку, во время которой собрали 32930 грн в поддержку ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», ярмарку организовали при кафе «Иона», действующий при Ионинском монастыре в Ботаническом саду столицы.

На ярмарке можно было приобрести книги, свечи, одежду, вкусности, керамику, изделия мастеров.

Для всех желающих также проводились мастер-классы по росписи.

На собранные средства православная молодежь приобретет медицинские кровоостанавливающие турникеты, которые будут переданы военным на передовую.

На прошлой ярмарке в Ионинском собрали 50 тыс. грн, которые потратили на кровоостанавливающие турникеты для батальона на Херсонском направлении.

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