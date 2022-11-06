В Киеве фонд Предстоятеля УПЦ передал 100 продуктовых наборов для переселенцев

06.11.22 19:35

В Сумах освятили новый храм УПЦ в честь преподобного Сергия

06.11.22 19:20

Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за некрещенных людей

06.11.22 19:10

Священник УПЦ рассказал, как молитвы могут помочь умершим

06.11.22 18:55

На Киевщине при попытке захвата храма УПЦ сторонники ПЦУ бросали камни в женщин и избили диакона

06.11.22 18:45

В УПЦ рассказали подробности захвата храма и нападения сторонников ПЦУ в Переяславе на Киевщине

06.11.22 18:25

Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 сертификатов беженцам и пострадавшим от обстрелов

06.11.22 16:42

Архиепископ УПЦ рассказал о главных качествах Митрополита Онуфрия

06.11.22 14:49

Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения

06.11.22 12:34

Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании

06.11.22 12:02

Украинцы будут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт по-новому