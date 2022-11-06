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Новости > В Киеве фонд Предстоятеля УПЦ передал 100 продуктовых наборов для переселенцев

В Киеве фонд Предстоятеля УПЦ передал 100 продуктовых наборов для переселенцев

Александра Кудрявцева
06.11.22 18:38
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В Киеве фонд Предстоятеля УПЦ передал 100 продуктовых наборов для переселенцев
Главное: В Киеве благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам» передал 100 продуктовых наборов для переселенцев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.
 
«Традиционная суботняя раздача состоялась в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ, который находится на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ, недалеко от метро Лыбидская, по адресу Железнодорожное шоссе, 3. Были переданы 100 гуманитарных наборов, в которые вошли продукты и бытовая химия. Кроме того, были выданы средства гигиены для детей и женщин», — поделились в пресс-службе Социального отдела.
 
В тему: Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 сертификатов беженцам и пострадавшим от обстрелов.
 

Тэги: Киев, УПЦ

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