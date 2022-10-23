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Новости > Архиепископ УПЦ объяснил, почему важно соблюдать Заповеди Божьи

Архиепископ УПЦ объяснил, почему важно соблюдать Заповеди Божьи

Александра Кудрявцева
23.10.22 12:30
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Архиепископ УПЦ объяснил, почему важно соблюдать Заповеди Божьи
Главное: Исполнение Божьих наставлений дает человеку возможность быть счастливым, а нарушение их — вызывает несчастье.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).
 
«У каждого, кто впервые знакомится с текстом Священного Писания, особенно с Заповедями Божьими, может показаться, что Бог постоянно требует от человека вещей, которые возможны в теории, но фактически невыполнимы на практике», — сказал архиепископ Виктор.
 
Владыка отметил, что Заповеди Божьи не имеют ничего общего с желанием обвинить человека в их неисполнении.
 
«Напротив, их предназначение в том, чтобы облегчить человеку жизнь, как земную, так и посмертную. Заповеди выполняют предупредительную функцию и указывают человеку не только на то, что делать нельзя, но и на то, от чего зависит его жизнь, что для него важно и крайне необходимо», — пояснил он.
 
Святые отцы говорят, что через заповеди Господь говорит человеку: «Не поступай так, потому что тебе будет плохо. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, потому что этим самым ты создашь проблемы, в первую очередь, самому себе». Впрочем, «почитай отца твоего и мать свою, чтобы долгие были дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 20, 12).
 
Архиерей пояснил, что исполнение Божьих наставлений дает человеку возможность быть счастливым, а нарушение их — вызывает несчастье.
 
«Ничего тяжелого в соблюдении Господних наставлений нет. Да, кто-то воспринимает их как иго, как бремя, нести которое, будучи христианином, тяжело и нецелесообразно. Однако Сам Христос призывая нас взять на себя Его иго подчеркивает, что оно „любое и легкое“ (Мф. 11, 30). Более того, именно благодаря этому игу — желанию жить так, как хочет Господь, — мы находим „спокойствие душам нашим“ (Мф. 11, 29)», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Архиепископ Виктор отметил очевидным то, что Бог ничего невозможного от человека не требует.
 
«Его заповеди способствуют духовному росту, позволяют быть достойными членами человеческого сообщества, в конечном счете, помогают всегда оставаться людьми. А самое главное, исполнение Божьих наставлений обязательно приносит мир и покой как в жизнь отдельного человека, так и в жизнь целого народа», — подытожил владыка.
 
В тему: Архиепископ УПЦ рассказал о том, как милосердие изменяет жизнь человека.

Тэги: УПЦ

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