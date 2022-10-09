Митрополит УПЦ рассказал, когда закончится война в Украине

Главное: Одному Богу известно, когда закончится Одному Богу известно, когда закончится война в Украине, но она обязательно закончится и правда восторжествует.

Война обязательно закончится. Все в мире имеет свое начало и свой конец. И эта война обязательно закончится. Церковь об этом крепко молится. И, несмотря на весь негатив, который сегодня нас окружает, лично я ни на секунду не сомневаюсь, что Господь еще даст Своим верным вздохнуть спокойным, мирным и чистым воздухом», — отметил владыка.

Архиерей отметил, что противление воле Божией, повсеместная ложь и ненависть не приведут к миру.

Он привел слова святителя Гурия Таврического, который сказал, что «раздор и неурядицы есть неизбежное следствие противления воле Божией, и никакая политическая мудрость и опытность не принесут мира людям. Только благословение Божие, привлекаемое исполнением воли Его, — единственный путь к временному и вечному миру».

«Пока это не дойдет до голов и сердец людей, на мир сложно рассчитывать. Противление воле Божией, повсеместная ложь, нарративы ненависти не могут привести к миру. А именно в такой ядовитой среде обитания сегодня оказалось человечество. С большой болью приходится наблюдать, как враг рода человеческого руками политиков толкает наши общества к трагедиям и катастрофам, агрессивно пытается разрушить единство Церкви, единство мирового Православия, единство народа Божия», — пояснил митрополит Феодосий.

Иерарх УПЦ считает, что только одному Богу известно, когда закончится война в Украине, но она обязательно закончится и правда восторжествует.

«Верю, что, хоть и на какое-то время, но встанет все опять с головы на ноги и правда вернется в сердца и умы людей. Верю в это, полагаясь на пророческие слова наших святых предшественников. Думаю, что многие из нас смогут еще в этой, земной жизни, вновь вкусить мира. А за тех, кого забрала война , своих и чужих, правых и неправых, но кого уже не вернуть, Церковь воздыхала и будет воздыхать, ходатайствуя им прощение грехов и вечное спасение на Небе», — подытожил митрополит Феодосий.