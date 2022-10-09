На Киевщине верующие УПЦ защищают свой храм от захвата

Главное: На Киевщине Покровская община На Киевщине Покровская община УПЦ села Требухов проводит возле своего храма молитвенное стояние и намерена защитить свою святыню от сторонников ПЦУ

Правозащитница и лидер Всеукраинской организации «Женская сила Украины» Виктория Кохановская сообщила, что уже были попытки захвата храма.

«Как обычно, по традиции люди в военной форме, тероборона, все, „как полагается“. Провокации, скандалы и все это во время войны», — сказала Кохановская.

Под дверями храма собралось около 200 прихожан Покровской общины УПЦ . Примерно столько же находится у памятника Небесной сотне напротив церкви.