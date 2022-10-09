В Москве идет большая «чистка» высшего военного руководства?

Главное: Различные источники утвеждают, что в России идет атака на высшее военное руководство. Российские блогеры пишут, что смещены со своих постов глава Миноброны и начальник Генштаба РФ.

Детали: Украинские и российские источники утверждают, что после взрыва на Керченском мосту Кремль нацелился на некоторых из высших военных чинов. Американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает эту информацию, пишет телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Российские блогеры, поддерживающие ЧВК «Вагнер», утверждают, что глава Миноброны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заменены соответственно на тульского губернатора Алексея Дюмина и заместителя главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Матовникова.

Военная разведка Украины вчера сообщала, что были задержаны некие военные чиновники, а подразделения спецназа введены в Москву.

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