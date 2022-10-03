Госдума ратифицировала воровство украинских территорий

Главное: Госдума РФ поддержала аннексию территорий Украины. Российские депутаты ратифицировали договоры о вхождении в состав РФ четырех областей Украины.

Детали: Госдума РФ в понедельник, 3 октября, ратифицировала договоры о принятии в состав России аннексированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что соответствующие проекты законов были внесены в законодательный орган президентом РФ.

Документы определяют границы, вопросы гражданства, выборы и управление на захваченных территориях.

Так, пределы территорий «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ. При этом границы указанных областей, сопряженные с территорией Украины, «являются государственными границами РФ».

Договора предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Государственным языком «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей установлен русский.

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