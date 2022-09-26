В Харькове освятили новый храм УПЦ

Главное: В Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Алексия, человека Божия.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Духовенство и верующие молились о мире на украинской земле, о том, чтобы Господь сохранил отчаявшихся и потерявших дома, о благословении Божием людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Митрополит Онуфрийпоблагодарил настоятеля и верующих за несение трудов во славу Святой Церкви и вручил церковные награды.

Храм Алексия, человека Божия был заложен в Харькове в 2017 году неподалеку от естественного источника питьевой пресной воды, который исторически называется в честь святого Алексиевым или Алексеевским. Ранее рядом с источником существовал православный храм, но был разрушен в 1943 году.