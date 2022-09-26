В Харькове освятили новый храм УПЦ

Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся
Еще две братские могилы обнаружены в Изюме
Появились подробности бойни в российской школе
В одной из российских школ произошла кровавая бойня
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 57,2 тысячи солдат
Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе
Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии
В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
Кадыров сделал странное заявление по поводу частичной мобилизации
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 56 тысяч солдат