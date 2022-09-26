Жителям Балаклеи дали свет

Главное: В Балаклее восстановлено электроснабжение. На первом этапе планируется обеспечить электроэнергией 70% абонентов города, ведутся работы по подаче воды.

Детали: В деоккупированной Балаклее Харьковской области восстановлено электроснабжение, сообщает горсовет в понедельник, 26 сентября.

«Благодаря энергетикам, военным саперам и саперам ГСЧС с сегодняшнего дня по городу Балаклея будет подано напряжение в жилье граждан города. На первом этапе запланировано запитать около 70% абонентов Балаклеи. К сожалению, по техническим причинам, без света пока останутся пос. Нефтяников и Лагеря», — говорится в сообщении.

Также продолжается ремонт энергетической инфраструктуры в городе и других населенных пунктах Балаклейской громады.

Кроме того, запланирована подача питания на водозабор, после чего в тестовом режиме будут подавать воду жителям города.

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