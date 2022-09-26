ВСУ рассказали, как учатся сбивать иранские беспилотники

Главное: ВСУ учатся сбивать иранские дроны. Военные признаются, что в последнее время столкнулись с новым вызовом от врага и изучают приемы противодействия.

Детали: Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников в воздушном пространстве. Об этом заявил спикер командования ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Белсат.

По словам Игната, противник стал чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, полученными от Ирана. Но украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.

По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в РФ было возможно поставлено несколько сотен ударных дронов.

«Россия перестала активно использовать свои высокоточные ракеты, какие как Калибр, Искандер, которые стоят миллионы долларов. Для себя они увидели выход — это иранские дроны-камикадзе, чтобы наносить удары на большой дальности. Это оружие примитивное, но определенные результаты есть. Боевая часть составляет 42 кг, дальность противоречивая, вряд ли 200-килограмовый дрон сможет преодолеть расстояние 2,5 тыс. км. Вооруженные силы Украины столкнулись с этим новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одесщина и Николаевщина подвергаются нападениям этих баражирующих боеприпасов», — сказал Юрий Игнат.

Он также отметил, что, соответственно, принимается решение на применение разного вида вооружения по этим дронам — и стрелковое орудие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно использовать и средства РЭБ. Все эти методы изучаются.

«Эта цель сбиваема, но нужен опыт. И восемь из десяти дронов уже были сбиты нашими военными. Противник это учел и использует определенно новые приемы, ну а мы — новые приемы противодействия», — сказал спикер ВСУ.

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