В четырех епархиях УПЦ простились с погибшими воинами

Главное: Священники Владимир-Волынской, Николаевской, Харьковской, Полтавской епархий отпели воинов ВСУ, отдавших свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призвали молиться об упокоении их душ.

Во Владимир-Волынской епархии в поселке Головне провели в последний путь погибших воинов Николая Томашевского и Сергея Якимука.

Отпевали воинов в местном Свято-Троицком храме. Заупокойное богослужение возглавлял настоятель прихода архимандрит Савва (Мякота).

В Николаевской области 10 сентября настоятель Покровского храма села Черноморка протоиерей Андрей Голуб совершил чин похорон погибшего военнослужащего ВСУ.

Отпевание павшего Героя состоялось в городе Очаков.

На Харьковщине 12 сентября настоятель храма Рождества Христова села Максимовка иеромонах Даниил (Гаврилин) отпел павшего Защитника Украины Игоря Швеца.

В Полтавской области в Руденковке настоятель Свято-Пантелеймоновского храма села Руденковка совершил чин отпевания Защитника Украины Дмитрия Шинкаренко.

Вечная память погибшим Героям!

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