Управделами УПЦ рассказал о духовном значении заповедей блаженств

Главное: Заповеди блаженств —декларация христианских нравственных ценностей, обещающих счастье (блаженство) в земной жизни и Царстве Небесном.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Цель жизни человека заключается вовсе не в каких-нибудь земных благах, а в единственном благе — соединении с Самим Богом. И если заповеди Декалога в основном ограничивали деятельность человека, то есть запрещали ему совершать те или иные поступки, дабы не нарушить волю Божию, то заповеди Блаженств, напротив, имеют положительное содержание: они говорят о том, что человек должен совершить для того, чтобы унаследовать спасение», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что заповеди блаженств Христос раскрыл в Нагорной проповеди.

«Заповедей блаженств девять, и говорят они о том, что должен делать человек, каким он должен быть, чтобы обрести счастье и полноту жизни. Блаженство и есть синоним счастья. Святитель Григорий Нисский определяет блаженство следующим образом: блаженство есть совокупность и полнота всего, что есть благо и что желается как благо, без единого. Последователи Христа не только ждут блаженства как будущего, но оно присуще их душе как настоящее, поскольку в них присутствует Сам Христос», — подчеркнул управделами УПЦ.

Он объяснил, что блаженство — это внутренняя, неэмоциональная радость, которую человек обретает в этой жизни и которая переходит с ним в Вечность.

«Заповеди Блаженств — это не что иное, как критерии духовной жизни христианина, „указательные столбы“ на его пути в Царство Божие», — подытожил митрополит Антоний.

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