Эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве

Эксперты из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели синоптические итоги прошлого мая в Киеве. Поведали интересные данные.

Говорится, что, по сведениям гидрометеорологической станции «Киев», среднемесячная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса, что на 0,5 градуса выше климатической нормы.

В прошлом месяце было зафиксировано три температурных рекорда.

Указывается, что самым холодным было 1 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,2 градусов.

Самым теплым было 6 мая, когда максимальная температура поднялась до 29,9 градусов, установив соответствующий температурный рекорд.

Резюмируется, что осадков выпало 56 мм, что составляет 86 % месячной нормы.

