В NASA рассказали, как собираются осваивать Луну

Глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан поделился большими планами. Рассказал о том, как американцы собираются осваивать спутник Земли.

Было сказано: «Искусственный интеллект – одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон – обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то искусственный интеллект мог бы существенно помочь в этом».

Добавляется, что сегодня агентство пока еще находится на начальном этапе проекта строительства лунной базы, поэтому работа ведется методом проб и ошибок.

Отмечается: «Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем: определяем, какие системы нам нужны, какие инструменты на них устанавливать».

Ранее у NASA возникли проблемы с высадкой на Луну.