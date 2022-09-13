Священник УПЦ рассказал, как относиться к народным традициям в Церкви

Главное: Народные околоцерковные традиции и суеверия могут подменять в сознании человека истинное понимание Православия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«По какой-то неведомой причине определённая часть православных упорно продолжает называть церковные праздники по-народному, приносить на освящение вместо мёда букеты из цветов и мака, надоедает священникам просьбами об открытии Царских врат, пренебрегает строгим постом в канун Рождества ради „12 страв“ и совершает ещё тысячу и один непонятный поступок, оправдывая всё это тем, что „так заведено у нас в селе“, „так делала моя бабушка“, „так принято“ и прочее..И вроде бы как все эти вещи по отдельности ничуть не страшны и совершенно безобидны, однако всё это вместе подменяет в сознании людей Христа фольклором, церковные традиции — народными обычаями, веру — исполнением обрядов», — подчеркнул священник.

Отец Владимир отметил, что такая «народная» вера не обязывает человека ровным счётом ни к чему, нивелируя Православие к набору традиций.

«Задача священника не упрощать православие до уровня „маковея“ и „крыжмы“, а повышать уровень тех, кто переступает порог храма. И нам хорошо известно, что собой представляет церковная традиция, мы владеем церковным лексиконом, мы причастны к высокой церковной культуре. Недаром ведь духовные учебные заведения, по крайней мере крупнейшие и авторитетнейшие, располагаются именно при монастырях. Недаром опытные духовники рекомендуют желающим священства не просто окончить семинарию, а отучиться непременно очно, непосредственно и опытно соприкасаясь с живой церковной традицией, чтобы научиться мыслить её категориями, чувствовать её красоту, чтобы приобщиться к её культуре, чтобы сделаться её носителями», — сказал протоиерей Владимир.

Он объяснил, что необходимо называть праздники их настоящими названиями, стремиться соблюдать церковные традиции.

«Стоит уделить внимание, объяснить, рассказать. Причём это могут не только священники, но и прихожане. Те самые, сознательные и знающие. И человек твёрдо усвоит: в селе так, в городе эдак. Вот верите, за двадцать с лишним лет священства ни разу не встретил человека, которого отвернул бы от веры тот факт, что в данном храме многое не так, как в сельской церкви на его малой родине. Как, собственно, и то, что священник Преображение называет Преображением, а молитву сорокового дня — молитвой сорокового дня, ещё никого с толку не сбило. И самое главное — это та сфера, где даже малые усилия способны принести большие плоды», — подытожил священник.

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