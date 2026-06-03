Ученый из Японии рассказал, можно ли есть суши каждый день

Доцент факультета нутрициологии университета Накамура в Японии Хидэки Кимура поведал о суши нечто важное. Говорит, что их не следует есть каждый день.

Специалист отметил: «Суши в основном состоят из рыбы и риса – сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли».

Добавляется, что сяри, то есть рис для суши, смешивают с уксусом для суши, который, в свою очередь, делают из уксуса, сахара и соли.

Подчеркивается, что соль уже содержится в рисе для суши.

Отмечается: «Если макать нэта (рыбу, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые в суши) или сашими в соевый соус, то при десяти кусках суши можно получить около пяти граммов соли. Пять граммов – это верхний дневной ориентир, установленный ВОЗ».

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