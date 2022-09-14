На Черниговщине священники УПЦ передали гуманитарную помощь сельской амбулатории, военным и переселенцам

Главное: Духовенство Нежинской епархии Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь военнослужащим, волонтерам, а также социальным и медицинским учреждениям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 11 сентября настоятель Спасо-Преображенского храма села Яблуновка протоиерей Владимир Дребот передал наборы медикаментов для Яблуновской сельской амбулатории.

В этот же день протоиерей Владимир передал средства гигиены и одежду для детей с инвалидностью начальнику социальной службы Яблуневского сельского совета.

Священнослужитель также передал продукты питания, аптечки и перевязочные материалы военным волонтерам для последующей доставки в зону боевых действий.

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