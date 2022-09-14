В Черновцах УПЦ передала 500 рюкзаков с канцелярией для детей защитников Украины и переселенцев

Главное: В Черновцах Буковинский православный религиозный фонд вместе с Hermann Haeck Stiftung провел акцию, снабдив школьными рюкзаками 500 детей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, рюкзаки с канцелярией передали семьям вынужденных переселенцев, сиротам, детям из многодетных семей, а также детям воинов.

«После литургии, в кафедральном соборе в честь восхождения Святого митрополит Мелетий вместе с духовенством совершили молебен за мир в Украине, а также вознесли молитву, чтобы Господь благословил людей, спасшихся от войны в нашем крае, а также благословил буковинцев, гостеприимно принимающих переселенцев в своих домах», — поделились в епархии.

После молебна дети получили рюкзачки, наполненные всеми необходимыми школьными принадлежностями.

«Надеемся, что в следующем году, в этой инициативе не будет нужды. Закончится война, и все дети смогут благополучно вернуться в свои дома», — отметили в Черновицко-Буковинской епархии.

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