В Молдове сделали резонансное заявление по поводу объединения с Румынией

Глава МИД Молдовы вице-премьер Михай Попшой сделал резонансное заявление. Оно касается перспектив объединения с Румынией.

Было сказано: «Вопрос вхождения Молдовы в состав Румынии не должен быть табуированным. У нас существовало и существует унионистское течение».

Добавляется: «Разумеется, данная дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения».

По его словам, конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится значительная открытость и поддержка Румынии и Молдовы.

Ранее Санду заявила о готовности проголосовать за «объединение Молдовы и Румынии».