Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Учёные создали систему опреснения морской воды без отходов

Учёные создали систему опреснения морской воды без отходов

Агата Кловская
01.06.26 14:45
158
Учёные создали систему опреснения морской воды без отходов

Исследователи американского Университета Рочестера разработали новую систему опреснения морской воды, которая работает без химических добавок, потребляет меньше энергии и не оставляет после себя токсичный солевой раствор, который обычно вредит морским экосистемам. Об этом сообщает EurekAlert!.

Система использует специальные солнечные панели из черного металла, поверхность которых обработали фемтосекундными лазерами. Такая структура делает материал чрезвычайно способным поглощать свет и притягивать воду.

Во время работы тонкий слой морской воды проходит по активной поверхности панели, где почти вся солнечная энергия превращается в тепло для испарения воды. В результате образуется чистая пресная вода, а соли и минералы перемещаются в отдельные пассивные зоны конструкции.

Главным преимуществом технологии стало решение проблемы засорения, которая мешает большинству современных систем солнечного опреснения. В обычных установках соли и минералы из морской воды накапливаются на поверхности и постепенно блокируют работу системы.

Команда руководителя проекта Чуньлея Го использовала "эффект кофейного кольца". Это физическое явление, при котором после высыхания жидкости частицы концентрируются по краям пятна. Благодаря специальным микроканавкам на поверхности панели соли автоматически перемещаются в пассивные участки, не мешая процессу опреснения.

Технологию протестировали на образцах воды из Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Система успешно работала в режиме самоочищения и сохраняла эффективность даже при длительном использовании.

Еще одной важной особенностью стала возможность почти полностью извлекать соли в твердом виде вместо образования токсичного рассола. Это открывает перспективы не только для производства питьевой воды, но и для добычи полезных минералов. В частности, в отдельном исследовании ученые продемонстрировали, что систему можно использовать для извлечения лития из соленой воды.

В настоящее время технология существует в формате небольших прототипов, однако ее уже можно масштабировать для промышленного использования. В перспективе система может помочь решить проблему нехватки питьевой воды и создать более экологичный способ добычи стратегически важных материалов для аккумуляторов и электромобилей.

Тэги: ученые, вода

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.06.26 16:49

В Бухаресте требуют, чтобы РФ била по Украине, не затрагивая Румынию

01.06.26 16:29

Власти Норвегии подумывают о том, чтобы отказаться от идеи членства в ЕС

01.06.26 16:10

В NASA рассказали, как собираются осваивать Луну

01.06.26 15:37

Трамп угрожает каждому одиннадцатому жителю планеты, — CNN

01.06.26 15:21

Эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве

01.06.26 14:16

В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с грузовиком

01.06.26 14:04

В Молдове сделали резонансное заявление по поводу объединения с Румынией

01.06.26 13:42

В МВД рассказали, стоит ли киевлянам уезжать из города из-за российских угроз

01.06.26 13:27

В Украине предлагают отбирать квартиры за долги без суда, — СМИ

01.06.26 10:40

Зеленский увидел «окно» для переговоров с Россией

01.06.26 10:26

ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов за сутки. Сводка за 1 июня

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

26.05.26 11:14

Украинцам в Чехии решили урезать часть льгот

29.05.26 13:53

Нетаньяху сделал жесткое заявление по поводу Сектора Газа

29.05.26 16:08

Фицо продолжает дерзить Украине

29.05.26 09:58

Россия сообщила в ООН, сколько еще собирается воевать против Украины

27.05.26 00:15

Стало известно, как изменился рынок перевозок в Украине

29.05.26 16:27

США почистили российский санкционный список от мертвых душ

29.05.26 14:15

Николас Кейдж: легендарный актер озадачил своих поклонников

26.05.26 10:12

Калибрахоа, сурфиния и петуния: в чем разница

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди