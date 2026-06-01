В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с грузовиком

В прошлое воскресенье, 31 мая, в селе Правдивка Хмельницкой области произошло крупное ДТП. О нем поведали в местной полиции.

Сообщается о том, что 41-летний водитель грузовика Mercedes, житель города Городок, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги на прилегающую территорию кафе «Мамина хата».

После этого машина столкнулась с припаркованными автомобилями Opel Zafira и Volkswagen Touran, и врезалась в здание.

Правоохранители информируют, что в результате аварии 51-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen, жительница города Житомир, от полученных травм погибла на месте происшествия. 61-летний водитель этого автомобиля и еще две его пассажирки 71-го и 60-ти лет получили телесные повреждения. Всех травмированных госпитализировали в Ярмолинецкую многопрофильную больницу.

Добавляется, что полицейские уже задержали водителя грузовика. Ему объявили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

