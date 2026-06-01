Глава МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде сделал резонансное заявление. Говорит, что страна не уверена в том, что ей стоит вступать в ЕС.

Дипломат сказал: «Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы присоединились к новому тренду, которым был единый рынок. Прошло тридцать лет, этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации. Те части ЕС, к которым мы решили не присоединиться, становятся все более важными».

Добавляется: «Благоприятный мир, существовавший во время проведения референдумов о присоединении к ЕС, был заменен безумным миром, заставляющим нас пересмотреть свои отношения с ЕС».

Как известно, ранее жители страны дважды голосовали за отказ от вступления в ЕС из-за опасений, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении под управлением Брюсселя.

Резюмируется, что Норвегия будет внимательно наблюдать за тем, что Брюссель предложит в вопросе рыбной промышленности Исландии, которая в августе проведет референдум о вступлении в ЕС.

