Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине ожидается снижение урожая зерновых

В Украине ожидается снижение урожая зерновых

Александр Панько
14.09.22 11:31
69
В Украине ожидается снижение урожая зерновых

Главное: Урожай зерновых в Украине в этом году снизится. Такой прогноз дали в правительстве.

Детали: Урожай зерновых в Украине в этом году снизится по сравнению с прошлогодним показателем на 39,7%. Он составит 51,9 миллиона тонн.

Такой прогноз дало правительство, которое цитирует РБК-Украина.

В то же время, эксперты говорят, что в 2023-м году урожай снизится еще на 13,3% до 45 миллионов тонн.

В Кабинете министров ожидают, что мировые цены на кукурузу вырастут в этом году на 24,7%, а в следующем снизятся на 19,7%.

Кроме этого, как ожидается, цены на пшеницу в мире в 2022-м году поднимутся на 30,6%, а в 2023-м упадут на 24,6%.

В тему: В Украине ускоряется инфляция.

Тэги: экономика, зерно, урожай, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.09.22 19:47

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
14.09.22 08:43

Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.22 11:43

Проект бюджета-2023 подан в Раду: основные показатели
14.09.22 11:27

Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие - начало церковного года
14.09.22 11:06

Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой
14.09.22 11:00

Меган Маркл заподозрили в шпионаже
14.09.22 10:43

Киркоров сделал скандальное признание
14.09.22 10:19

С королем Карлом III произошел неприятный конфуз
14.09.22 10:08

Байден прокомментировал наступление ВСУ
14.09.22 09:58

На Запорожской АЭС возобновили работу резервных линий электропередач
14.09.22 09:49

Появилось видео трупа Елизаветы II
14.09.22 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 53 650 солдат
14.09.22 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 53 650 солдат
13.09.22 16:53

В Киеве ждут от Германии очень важного решения
13.09.22 16:16

Коронавирус в Украине снова дает о себе знать
13.09.22 15:43

ОП совместно с НАТО презентовали гарантии безопасности для Украины
13.09.22 14:10

Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину
13.09.22 13:58

Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, — ООН
13.09.22 12:16

США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины
13.09.22 09:59

Стало известно, почему умерла королева Елизавета ІІ
13.09.22 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 53,3 тысячи солдат
13.09.22 09:28

В Украине ускоряется инфляция
13.09.22 09:59

Стало известно, почему умерла королева Елизавета ІІ
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает
07.09.22 16:47

Польша готовится к возможному вторжению России через несколько лет
09.09.22 09:14

В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине
07.09.22 14:14

Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ
09.09.22 14:16

Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
13.09.22 16:16

Коронавирус в Украине снова дает о себе знать
09.09.22 16:50

Озвучена новая причина рака молочной железы
07.09.22 15:48

Россия может снова попытаться захватить Киев, — Залужный
Фото и Видео
Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой
Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой
Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой
Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой
С королем Карлом III произошел неприятный конфуз
С королем Карлом III произошел неприятный конфуз
Появилось видео трупа Елизаветы II
Появилось видео трупа Елизаветы II
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.