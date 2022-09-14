В Украине ожидается снижение урожая зерновых

Главное: Урожай зерновых в Украине в этом году снизится. Такой прогноз дали в правительстве.

Детали: Урожай зерновых в Украине в этом году снизится по сравнению с прошлогодним показателем на 39,7%. Он составит 51,9 миллиона тонн.

Такой прогноз дало правительство, которое цитирует РБК-Украина.

В то же время, эксперты говорят, что в 2023-м году урожай снизится еще на 13,3% до 45 миллионов тонн.

В Кабинете министров ожидают, что мировые цены на кукурузу вырастут в этом году на 24,7%, а в следующем снизятся на 19,7%.

Кроме этого, как ожидается, цены на пшеницу в мире в 2022-м году поднимутся на 30,6%, а в 2023-м упадут на 24,6%.

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