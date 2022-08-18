Ученые узнали о перекиси водорода кое-что удивительное

Главное: Перекись водорода способна регенерировать нервные клетки. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые-нейробиологи из университета Майами выяснили о перекиси водорода кое-что неожиданное. По их словам, она реагирует на EGFR – это белок, стимулирующий клеточный рост и клеточную дифференцировку эпителиального покрова с помощью рецептора эпидермального фактора роста – в коже, способствуя заживлению ран и регенерации нервных клеток.

В ходе своей работы эксперты использовали рыбок данио, геном которых на 70% схож с человеческим.

В отчете говорится, что с помощью флуоресцентной маркировки белков у рыбок данио и мутантного анализа они воспроизвели покадровую визуализацию этого процесса.

По их словам, покадровая визуализация дает детальное представление о биологических процессах и взаимоотношениях между нервами и кожей, и о том, как эти взаимодействия приводят к регенерации.

Выяснилось, что перекись водорода реагирует на рецептор EGFR в коже, который необходим для ремоделирования кожи и способствует росту нерва в ране. Сообщается, что без образования перекиси водорода в нейронах они не могут регенерировать, а данный компонент обязателен для координации регенерации нервных окончаний в месте ранения.

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