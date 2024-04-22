В Киевской области микроавтобус упал в пропасть – есть жертвы

Утром понедельника, 22 апреля, возле села Олива в Киевской области произошло жуткое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на трассе Иванков-Радомышль микроавтобус, в котором находились девять пассажиров, упал в пропасть.

В результате аварии погибли два человека, еще семь людей получили травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что люди ехали на работу в село Песковка.

Всех пострадавшие госпитализированы в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

Ранее жуткое ДТП в Киевской области оборвало две жизни.