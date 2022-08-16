В Крыму введен режим ЧС

Главное: После взрывов на складах боеприпасов вблизи Джанкоя в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации.

Детали: Оккупационные власти Крыма ввели на полуострове режим ЧС регионального характера. Об этом во вторник, 16 августа, сообщают росСМИ со ссылкой на «главу» Крыма Сергея Аксенова.

Отмечается, что режим ЧС регионального характера введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе.

В тему: Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Спустя некоторое время на военной авиабазе под Симферополем прогремели взрывы.