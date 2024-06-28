Украина и США договариваются с Израилем о передаче 8 систем Patriot, — FT

Соединенные Штаты Америки, Израиль и Украина ведут переговоры по поставкам Киеву в восемь систем ПВО Patriot. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, соглашение еще не окончательно, однако оно вероятно предусматривает то, что Patriot будут сначала отправлены из Израиля в США, а затем доставлены в Украину.

Также источник FT отметил, что хотя передача всех восьми систем обсуждается, не все они могут быть отправлены в Украину. При этом в Украине не подтвердили факт переговоров.

«Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, имеющие такие системы, предоставить их Украине», — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Кроме переговоров между США и Украиной, состоялись также прямые переговоры между Израилем и Киевом о передаче Patriot.

Напомним, Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot.