Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток по почте

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки «может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».

Норма об «уведомлении о вручении» включена в другие нормативные документы, в частности, Порядок организации и ведения военного учета призывников и Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Напомним, в ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными.