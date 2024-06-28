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Новости > Хакеры ГУР остановили движение по Крымскому мосту, — СМИ

Хакеры ГУР остановили движение по Крымскому мосту, — СМИ

Александр Панько
28.06.24 09:52
117
Хакеры ГУР остановили движение по Крымскому мосту, — СМИ

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины «выключили» в Крыму кассовые аппараты и остановили движение по Керченскому мосту. Об этом в четверг, 27 июня, ссылаясь на собственный источник информации в разведке, сообщил Укринформ.

Сообщается, что хакеры военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации контроля движения по Керченскому мосту, а также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

Помимо прочего, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского СМИ Керчь FM и серверы оператора мобильной связи Миранда-медиа. Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колцентра оккупационной администрации Севастополя, и в результате атаки номер единого контакт-центра не работает.

Издание отмечает, что в результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла значительная очередь из автомобилей у моста: за час пробка выросла в шесть раз, и утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, в ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста.

Тэги: Керченский мост, крымский мост, ГУР

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