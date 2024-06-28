Зеленский в Брюсселе провел встречу с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Украинский лидер поблагодарил Столтенберга за усилия по привлечению союзников к помощи Киеву, в частности, по усилению возможностей по защите украинского неба.
Главное внимание во время встречи было уделено подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится в июле.
Зеленский отметил готовность членов НАТО обеспечить Украину критически необходимыми оборонными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.
Также Украина ожидает решения по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности, тренировок украинских военных и долгосрочных финансовых обязательств союзников для обеспечения стабильной поддержки нашего государства.
Напомним, накануне Зеленский прибыл в Брюссель.