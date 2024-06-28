Зеленский в Брюсселе провел встречу с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинский лидер поблагодарил Столтенберга за усилия по привлечению союзников к помощи Киеву, в частности, по усилению возможностей по защите украинского неба.

Главное внимание во время встречи было уделено подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится в июле.

Зеленский отметил готовность членов НАТО обеспечить Украину критически необходимыми оборонными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Также Украина ожидает решения по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности, тренировок украинских военных и долгосрочных финансовых обязательств союзников для обеспечения стабильной поддержки нашего государства.

Напомним, накануне Зеленский прибыл в Брюссель.