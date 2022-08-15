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Новости > Голливудские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года

Голливудские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года

Александр Панько
15.08.22 16:02
647
Голливудские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года

Главное: Стали известны лучшие фильмы и сериалы 2022-го года. Их назвали голливудские критики.

Детали: Эксперты из ассоциации голливудских критиков назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года. Была присуждена награда HCA TV Awards.

Триумфатором этого года стал сериал «Белый лотос», получивший сразу пять призов. Он выиграл в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррей Бартлетт) и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» (Дженнифер Кулидж).

Кроме этого, по мнению критиков, лучшей драмой на сетевом телевидении стал сериал «Это мы», а на кабельном победили проекты «Наследники» и «Лучше звоните Солу».

Также известно, что в жанре комедии на сетевом телевидении победила «Начальная школа Эбботт», а на кабельном – «Что мы делаем в тени».

Наконец, «Рика и Морти» назвали лучшим мультсериалом.

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Тэги: мир, кино, сериал, Голливуд, культура, критики

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