Жители Мариуполя задыхаются от дыма, — мэрия

Главное: В Мариуполе россияне попытались произвести зачистку проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке путем «контролируемого поджога». В результате местные жители начали задыхаться от дыма.

Детали: В Мариуполе военные РФ попытались зачистить проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке. В результате местные жители начали задыхаться от дыма. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

«Срочно. Оккупанты попытались произвести зачистку проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке путем «контролируемого поджога. В результате люди в городе задыхаются дымом», — сказано в сообщении.

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