Россия решила покинуть МКС

Главное: Россия уйдет с МКС. Произойдет это после 2024-го года.

Детали: Россия решила покинуть Международную космическую станцию. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

Ее глава Юрий Борисов информировал, говоря с президентом РФ Владимиром Путиным, следующее: «Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции».

Он отметил: «Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024-го года принято».

Ожидается, что к этому времени «Роскосмос» начнет формировать российскую орбитальную станцию.

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