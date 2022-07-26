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Новости > В Киеве уроженец Камчатки зачем-то фотографировал мосты

В Киеве уроженец Камчатки зачем-то фотографировал мосты

Александр Панько
26.07.22 14:24
103
В Киеве уроженец Камчатки зачем-то фотографировал мосты

Главное: В Киеве задержали уроженца Камчатки, который фотографировал мосты. Задержанный оказался уроженцем Камчатки, у него есть гражданство Украины.

Детали: В Киеве военнослужащие Нацгвардии обнаружили и задержали мужчину, который, возможно, причастен к деятельности диверсионно-разведывательной группы России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Гражданин сообщил гвардейцам о мужчине, который осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию. Мужчину задержали. Им оказался уроженец Камчатской области, у которого есть гражданство Украины и, по его словам, в столицу он прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при себе у задержанного были только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированных на территории РФ.

Для дальнейшей проверки задержанного передали в СБУ.

В тему: Украинцам рассказали, как выявить диверсанта.

Тэги: Киев, общество, мост, задержание, диверсант

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