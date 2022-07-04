Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны

Главное: В ВРУ предлагают расширить список украинцев, которым разрешат выезд за пределы страны во время войны.
Детали: Член фракции ВРУ «Слуга народа» Георгий Мазурашу внес законопроект 7484−1 о порядке выезда из страны украинцев. В нем предлагается расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации и дополнить список освобождаемых от нее лиц.
Так, предлагается разрешить уезжать за границу мужчинам, на содержании которых находятся не только трое и более несовершеннолетних детей, а также:
— двое детей младше 14 лет;
— на содержании находится один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена;
— на содержании находится один ребенок в возрасте до 3 лет.
Как уточняет НИ, также предлагается разрешить покидать Украину лицам, которые имеют:
— действующий рабочий или спортивный контракт в других странах с иностранным работодателем;
— официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству;
— контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг;
— имел или имеет рабочие визы в другие страны;
— собственную недвижимость в иностранном государстве.
Также основанием для выезда согласно законопроекту могут считаться международные соревнования и разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.
Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить выезд контрактным морякам и студентам обучающимся за рубежом.
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