Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны

Главное: В ВРУ предлагают расширить список украинцев, которым разрешат выезд за пределы страны во время войны.

Детали: Член фракции ВРУ «Слуга народа» Георгий Мазурашу внес законопроект 7484−1 о порядке выезда из страны украинцев. В нем предлагается расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации и дополнить список освобождаемых от нее лиц.

Так, предлагается разрешить уезжать за границу мужчинам, на содержании которых находятся не только трое и более несовершеннолетних детей, а также:

— двое детей младше 14 лет;

— на содержании находится один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена;

— на содержании находится один ребенок в возрасте до 3 лет.

Как уточняет НИ, также предлагается разрешить покидать Украину лицам, которые имеют:

— действующий рабочий или спортивный контракт в других странах с иностранным работодателем;

— официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству;

— контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг;

— имел или имеет рабочие визы в другие страны;

— собственную недвижимость в иностранном государстве.

Также основанием для выезда согласно законопроекту могут считаться международные соревнования и разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров и водителей гуманитарных грузов.

Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить выезд контрактным морякам и студентам обучающимся за рубежом.

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