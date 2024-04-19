Артем Милевский решил возобновить футбольную карьеру

Артем Милевский не смог долго жить без футбола и официально возвращается на поле. Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского Динамо стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS.

Об этом объявил сам клуб в своих социальных сетях. Как оказалось, 39-летний экс-форвард уже некоторое время тренировался с командой.

В частности, говорится, что футболист тренируется в течение двух недель и замечает, что особенно нравится атмосфера в команде, а также качественный наставник, который дает серьезные нагрузки: «После тренировки болело все. Я даже в Динамо столько не бегал», — отметил Милевский.

Напомним, экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме.