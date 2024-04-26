Синоптики предупредили украинцев, что погода в выходные будет весьма неоднозначной

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 27 апреля, ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории, а также днем в Украине будет без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на юго-востоке прогнозируется плюс 11-16, а днем 21-26 тепла. На остальной территории страны ночью будет плюс 5-10, в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6 тепла (на поверхности почвы заморозки от 3 мороза до 0, днем прогреется до плюс 15-20.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 6-8 тепла, а днем плюс 16-18.

В воскресенье, 28 апреля, на большей части нашей страны осадки не прогнозируются, только в юго-восточной части Украины и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью будет 4-9 тепла, на юге и востоке плюс 8-13, на Приазовье до 16 тепла. Днем прогнозируют плюс 17-22, в восточных областях до 25 тепла.

В украинской столице послезавтра обойдется без дождей. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 7-9 тепла, а днем около плюс 20.

Ранее синоптик пообещала украинцам идеальную погоду на ближайшие выходные.