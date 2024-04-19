Стало известно о страшном последствии дефицита сна

Ученые поведали о страшном последствии дефицита сна. Его недостаток повышает риск гипертонии на 11%.

Больше всех могут пострадать женщины и люди моложе 60 лет.

Во время своей работы эксперты проанализировали данные шестнадцати исследований, опубликованных в 2000-2023-х годах, в которых приняли участие более миллиона людей из шести стран, за которыми следили в течение двух-восемнадцати лет. Возраст пациентов варьировался от 35 до 60 лет.

Сказано, что сон менее семи часов в сутки повышал риск гипертонии на 7%, а менее пяти часов сразу на 11%.

При этом информируется, что у женщин, которые спали менее семи часов, риск был на 7% выше по сравнению с мужчинами.

Пока неизвестно, влияет ли недостаток сна на гипертонию прямо или косвенно.

Исследователи говорят, что, вероятно, недосып более характерен для людей с вредными привычками, либо он вызывает сонливость и мешает людям контролировать свои активность и питание.

В то же время резюмируется, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют взрослым в возрасте 60 лет и младше стремиться спать не менее семи часов в сутки, в возрасте от 61 до 64 лет – от семи до девяти часов, а людям 65 лет и старше – семь или восемь.

Ранее оказалось, что сон у женщин хуже, чем у мужчин.